向こう1週間は、低気圧や前線の影響で雨となる日が多い見込みです。特に7日(火)と10日(金)は広い範囲で雨が降るでしょう。9日(木)も西日本で広く雨となる見込みです。低気圧や前線の通過時は雨や風が強まるおそれがあり、大雨や強風、高波に注意が必要です。明日6日の夜は北と南で雨7日は全国に雨の範囲広がる明日6日から7日(火)にかけて、北海道付近と日本の南岸をそれぞれ低気圧が発達しながら進む見込みです。明日6日は、南西