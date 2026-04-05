記事ポイント学生街・金沢八景のラーメン店マルQが2026年4月1日より春の新生活応援Wキャンペーンを開始卒業まで毎回使える学割LINEクーポンと、6月30日まで特製トッピング無料クーポンを同時配布秘伝タレのネギチャーシュー麺など、ガッツリ系ラーメンが学生・新社会人を全力サポート 横浜・金沢八景の「ラーメンショップ マルQ 金沢八景店」が、2026年4月1日(水)より「春の新生活応援Wキャンペーン」を開始しています。学生