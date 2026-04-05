記事ポイントハリー・ウィンストン × パーク ハイアット 東京で「HARRY WINSTON’s New York」アフタヌーンティーが2026年5月11日〜7月12日に開催ニューヨークの街並みをモチーフにしたセイボリー＆スイーツのコース仕立て＋トロリー提供という特別体験期間中に注文したゲストには数量限定オリジナルギフトがプレゼントされる 「キング・オブ・ダイヤモンド」と称される世界最高峰のハイジュエラー、ハリー・ウィンストンが