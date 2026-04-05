記事ポイントFLRのハイエンド〜エントリーモデルを全サイズ試着できる全国リレーポップアップを2026年4月3日より開催日本人向けの幅広靴型で、ブエルタ・ア・エスパーニャ優勝者も着用したブルガリア発の高性能シューズポップアップ開催中はFLR商品が全品10%OFF、在庫なしモデルも取り寄せ＆自宅配送も10%OFF ブルガリア発のサイクリングシューズブランド「FLR（エフエルアール）」の試し履きイベントが、全国24店舗のリレー