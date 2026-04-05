記事ポイント有機ヘチマの種を無料配布・体感温度1.7度低下の天然エアコン効果グリーンカーテンで32%の省エネ効果・たわしや化粧水にも活用できる「ヘチマクラブ」に参加するとスタッフサポートとクーポン特典が受けられる 夏の暑さを植物の力で乗り越える「壁面緑化（グリーンカーテン）」運動に、オーガニックコスメブランドのネオナチュラルが参加者を募集しています。有機ヘチマの種を無料で配布し、省エネ・エコ・癒やし