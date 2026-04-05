あすは、日中は広い範囲で晴れるでしょう。ただ、天気は西からゆっくり下り坂で、夜は沖縄や九州を中心に雨となり、夜遅くなると四国や北海道でも雨の降り出す所がある見込みです。九州南部では激しい雨の降る所もあるでしょう。朝の気温はけさより低いものの、この時季としては高いでしょう。関東から西は広い範囲で10℃以上の所が多く、東京は15℃の予想です。日中の気温はきょうより高く、関東から西で25℃近くまで上がりそうで