記者「午前10時半、すでに芝生が見えなくなるほど多くの人が花見を楽しんでいます」きのう、平年より9日早く桜の満開が発表された仙台。市内の公園は午前中から花見客でにぎわいました。花見客「暖かいのでみんなで楽しめれば」「（酒が）最高においしい」桜まつりの会場には出店も並び、訪れた人たちは食事や写真撮影をしながら思い思いに桜を楽しんでいました。