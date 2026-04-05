富山の春の風物詩、全日本チンドンコンクールはきょう、最終日を迎え、大パレードがにぎやかに行われました。富山市の商店街で行われた大パレードには、きょうの全日本チンドンコンクール本戦で優勝した大阪の「ちんどん通信社 囃子家」を先頭に、全国から集まったプロとアマチュアのおよそ200人が参加しました。この大パレードは、これまで大通りで車両を通行止めにして行っていましたが、天候に左