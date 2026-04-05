特産のサラダたまねぎを広く知ってもらおうと、愛知県碧南市でタマネギ詰め放題が行われました。 【写真を見る】特産の「へきなんサラダたまねぎ」広く知って 愛知県碧南市で300円の詰め放題イベント 2トン売り切れ 加熱しなくてもそのまま食べられる、碧南市の特産品「へきなんサラダたまねぎ」。 その味を広く知ってもらおうと、年に1回、詰め放題のイベントが行われていて、今年も多くの人でにぎわいました。（訪れた女性客