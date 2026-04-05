BS日テレ『笑点特大号』（毎週火曜後8：00）の7日放送回は、三遊亭好楽と息子の七代目・三遊亭円楽が親子そろって司会に登場する。【写真】三遊亭好楽 芸能生活60周年大喜利の様子今年の4月で芸能生活60周年の節目を迎えた好楽。「まだ若手のホープでございます」とおどける大師匠に、若手からは一斉に愛あるツッコミ。 さらに、今年5月15日に同じく放送60周年を迎える『笑点』に対し、少し先輩とあって「まだまだ笑点、青い