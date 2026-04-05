岡山―神戸後半、チーム4点目のゴールを決め、駆け出す神戸・郷家＝JFEス明治安田J1百年構想リーグ第9節（5日・JFE晴れの国スタジアムほか＝6試合）西で首位の神戸は岡山を4―1で退け、勝ち点22に伸ばした。福岡は広島を1―0で破り、同8。清水は長崎に3―0で快勝して同16とした。東は町田がFC東京と0―0で突入したPK戦を4―2で制した。FC東京は勝ち点20、町田は同19。川崎は浦和に3―2で逆転勝ちし、同14とした。柏は横浜Mに