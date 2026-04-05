世代マイル王決定戦への道を開く。11日の土曜中山メインはNHKマイルC（5月10日、東京）トライアル「第44回ニュージーランドトロフィー」（3着まで優先出走権）。クラシックのトライアルやマイル路線など、各方面から素質馬が集まった。重賞勝ち馬不在で実力伯仲の一戦。同舞台の中山マイル連勝中のロデオドライブが混戦を断つ。前走はあふれんばかりの推進力で先団追走。我慢を利かせて直線に向かうと、あっさり後続を3馬身振