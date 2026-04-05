サッカースペイン１部リーグ、レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英は４日のリーグ、レバンテ戦に招集されたものの出場機会はなかった。怪我からの戦線復帰は次節以降に持ち越しとなった。ペルグリノ・マタラッツォ監督は試合後「復帰戦として理想的な試合になるのかという明確なものが無かった。ドクターと話している。この後１週間練習を続け、より良い状態で準備ができていることになる」と説明。もっとも「違う展開