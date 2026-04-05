上沼恵美子（70）が5日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、日米首脳会談に伴う夕食会の話題に言及した。番組では、夕食会でトランプ氏側の選曲とされるX JAPANの「Rusty Nail」が演奏され、高市首相が感激したことや、その場面がホワイトハウス公式ギャラリーでも大きく扱われたことを取り上げた。筋金入りのX JAPANファンで、過去にカラオケで熱唱したこともあるという高市首相が“大はしゃぎ”し、ノリノリの