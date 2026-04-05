三重県熊野市で4月5日、さくら祭り「桜覧会」が行われ多くの人で賑わいました。会場のある神川町内は、1000本以上の桜が並ぶ名所となっています。訪れた人たちは地元の太鼓グループによる演奏を聞いたり、家族で食事をしたりと、花見を楽しんでいました。