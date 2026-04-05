天童市の桜が間もなく見頃を迎える中、「天童桜まつり」の開催を告げる毎年恒例の子ども将棋大会が、きょう開かれました。 【写真を見る】悔し泣きする子も…大人顔負けの真剣勝負！天童市で子ども将棋大会開かれる この子ども将棋大会は、さまざまなイベントが企画される「天童桜まつり」の開催にあわせて毎年開かれているもので、今回で56回目を迎えました。 きょうは県内外から小中学生101人が参加し、秋田県や新潟県など隣