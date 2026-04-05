明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド第9節が5日に行われ、川崎フロンターレと浦和レッズが対戦した。勝ち点「11」で並ぶ両者が直接対決。浦和は当初のスターティングメンバーに名を連ねていた宮本優太から急きょ根本健太に代わるアクシデントがあったが、その根本が先制点をもたらした。3分、左サイドでフリーキックを獲得し、マテウス・サヴィオがゴールに向かうクロスを供給すると、ボックス内で収めた根本が押し込