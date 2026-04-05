FC町田ゼルビアは４月５日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第９節でFC東京と敵地で対戦。０−０のまま90分では決着が着かず、PK戦の末に４−２で勝利した。町田は、１日に前倒しで行なわれたFC東京戦（第11節）で０−３で敗れていたが、今回は負けなかった。「１週間で同じチームに２回負けるのは、我々の中では絶対に許されない」試合後のフラッシュインタビューで、そう語った黒田剛監督は、「前回からの学習したと