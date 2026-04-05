美ヶ原高原温泉は、長野県小県郡長和町の標高約2000mに広がる高原台地に湧く温泉です。この地に佇む「美ヶ原高原ホテル山本小屋」が唯一の宿泊施設であり、まさに「雲の上の温泉」と呼ぶにふさわしいぜいたくな環境にあります。泉質は鉄（?）−炭酸水素塩泉（含鉄泉）で、鉄分を多く含んでいるのが特徴です。その効能は幅広く、貧血、神経痛、神経症、筋肉痛、疲労回復、さらには冷え性の改善などを期待できるとされています。展望