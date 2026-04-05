今井が前回登板の雪辱を果たす好投を見せた(C)Getty Imagesアストロズの今井達也がメジャー2試合目にして初白星を掴んだ。現地時間4月4日のアスレチックス戦で先発し、5回2／3（94球）を投げ無失点、9奪三振の好投で今季1勝目を挙げた。試合は11-0という一方的なスコアでアストロズが制している。【動画】え？逆方向に変化？「正統派ではない」今井のスライダーを見る今井はこの日、敵地サター・ヘルス・パークでの先発登板