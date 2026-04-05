元放送作家で実業家の鈴木おさむさんは4月4日、自身のX（旧Twitter）を更新。北海道・網走の岬で撮影した妻の写真を公開しました。【写真】鈴木おさむ、哀愁漂う妻の姿を公開「ホタテの殻剥くのめっちゃ速そう」鈴木さんは「北海道網走 農鳥岬にて撮影した 妻の写真。妻曰く ベテラン漁師さんの哀愁を出した模様」とつづり、1枚の写真を投稿。妻でお笑いコンビ・森三中の大島美幸さんが、哀愁漂う表情で遠くを見つめる姿を披露して