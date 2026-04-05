◇パ・リーグ楽天1ー1西武（2026年4月5日ベルーナD）楽天のドラフト1位・藤原聡大投手（22）がプロ2度目の先発で5回4安打1失点。プロ初勝利は次回以降にお預けとなり「3者凡退で終われるイニングが1回しかなかった。四死球で無駄なランナーを出してしまったり、ピンチをつくってチームに流れを持ってこれるピッチングではなかった」と反省した。唯一の失点は3回先頭の桑原に浴びたソロ。「ボールでもよかった球なんです