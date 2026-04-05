◇ファーム・リーグ・交流戦ソフトバンク11―1巨人（2026年4月5日Gタウン）ソフトバンクの秋広優人内野手（23）が5日、古巣・巨人との2軍戦で今季初本塁打を含む3打数2安打3打点の活躍を見せた。「追い込まれていたので、なんとか打ててよかったです」2―0の3回2死、2ストライクで巨人の先発・戸郷が投じた143キロの直球をはじき返し、右翼手の頭上を超えてスタンドイン。トレード移籍した昨季5月まで巨人の選手として