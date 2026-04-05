◇セ・リーグ巨人3―2DeNA（2026年4月5日東京D）巨人の大城卓三捕手（33）が代打で逆転3ランを放ち、チームを劇的勝利へと導いた。0―1で迎えた7回だ。快投を続けていた相手先発右腕・石田裕からスイッチした2番手右腕・伊勢の代わりバナ、カウント1―1からの3球目、内角への149キロ直球を完璧に捉えて右翼スタンドに放り込んだ。8番に入って先発マスクをかぶっていた岸田が石田裕に体勢を崩されながらも執念で中前に