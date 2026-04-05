「今つらい状況にある方は、そんな自分を丸ごと認めた上で、小さな幸せを探してみてください。ささいな幸せであっても“味わい方”をつかめれば、どんな出来事も幸福の種と気づけます」【写真】尼僧で漫画家、悟東あすかさんが描く『心のフタの開き方』そう話すのは真言宗の尼僧で、漫画家としても活躍する悟東あすかさんだ。幼いころから漫画が大好きだった悟東さんは、『ななこSOS』などで知られる漫画家・吾妻ひでおさんの仕