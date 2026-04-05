「広島２−１阪神」（５日、マツダスタジアム）阪神が今季初のサヨナラ負けで連勝ストップ。藤川球児監督は相手先発の栗林について「相手チームなので評論はできないですね」と前置きした上で「素晴らしいピッチングだったと思います」と語った。阪神・高橋、広島・栗林の投手戦となった一戦。打線は栗林の前に大苦戦となった。キレのある直球とフォークを低めに集められ、時折混ぜるカーブで緩急もつけられた。五回までわず