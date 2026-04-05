4日、台風並みの強風が吹き荒れた鳥取県では、看板の落下や倒木などの被害が相次ぎました。鳥取市では4日、4月としては観測史上最大となる最大瞬間風速35.8メートルを記録するなど、春の嵐に見舞われました。鳥取市内の空きビルでは強風で看板が外れ、付近の電線に引っかかったままの状態が続いています。サッカースタジアムでは、メインスタンドの屋根が大きくめくれました。倒木も相次ぎ、大山町の県道では約10カ所で木が倒れ、