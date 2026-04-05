巨人のスペンサー・ハワード投手（２９）は５日、都内の病院で画像検査を行い、チームドクターによる診察の結果、右アキレス腱炎と診断された。ハワードは４日のＤｅＮＡ戦（東京ドーム）でバント処理の動作を行った際に右足を痛め、緊急降板した。村田バッテリーチーフコーチは試合後に「違和感があるというのは（聞いている）。明日（５日）の状態を見て（判断する）」と説明。５日の試合前練習ではグラウンドに右腕の姿が