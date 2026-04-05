名古屋市港区にある「名古屋市とだがわこどもランド」が「meitoこどもランド・とだがわ」へと名前が変わりました。アルファベットチョコレートでお馴染みのmeitoがネーミングライツを取得し、4月5日に記念式典が開かれました。2026年に開園から30年を迎え、およそ1.7ヘクタールの敷地には、大型の木製遊具など子どもたちが自由に遊べる場として親しまれています。