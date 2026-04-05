ドラマ『トンイ』でヒロインの子供時代を演じた女優キム・ユジョンの実姉、キム・ヨンジョンが第1子となる女の子を出産し、母親になった。キム・ヨンジョンは最近、自身のSNSに「ついに2人ではなく3人になった私たちの家族」として、「明日から本番…！！仲良く過ごそうね。愛する娘、そして娘よりほんのちょっとだけ愛している夫♥」という文章とともに、数枚の写真を公開した。【写真】キム・ヨンジョン、臨月SHOT公開続け