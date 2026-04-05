◆スケートボード日本オープン（５日、宇都宮市東部総合公園）２０２８年ロサンゼルス五輪で３連覇を狙う堀米雄斗（三井住友ＤＳアセットマネジメント）に、暗雲だ。五輪予選に出場する選手選考を兼ねた重要な今大会で５位。一発技の「ベストトリック」では１本目に高難度の「ノーリー・バックサイド２７０ノーズスライド」に成功するなど会場を沸かせたがその後はミスが続き、表彰台を逃した。６月からロサンゼルス五輪の予