フリーアナウンサーの望月理恵（54）が5日、自身のインスタグラムを更新。一日警察署長を務めたことを報告し、制服姿を披露した。「板橋区志村警察署にて一日警察署長を務めさせて頂きました！」と報告。美脚が際立つ制服姿で敬礼する写真や首にヘビを巻いた写真などを披露した。「4月1日から自転車の道路交通法違反に対し「交通反則通告制度」（青切符)が適用される話など今、知っておくべき話を詳しく聞く事ができました！