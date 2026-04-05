◇スケートボード日本オープン最終日（2026年4月5日宇都宮市東部総合公園）6月から始まる28年ロサンゼルス五輪予選に出場する代表選手選考を兼ねて最終日に決勝が行われ、男子ストリートで五輪2大会連続金メダルの堀米雄斗（27＝三井住友DSアセットマネジメント）は172・57点の5位で強化選手入りを逃した。五輪王者が表彰台入りを逃した。一発技のベストトリックで大技「ノーリー・バックサイド270ノーズスライド」を決