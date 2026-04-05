◇プロ野球 セ・リーグ ヤクルト 7-5 中日(5日、神宮球場)5点差逆転勝利に貢献したヤクルトの長岡秀樹選手。試合後のお立ち台では『応援傘』に言及し、ファンに感謝の声を届けました。ヤクルトは5点ビハインドの7回、2点を奪い中日の先発・郄橋宏斗投手をマウンドから降ろすと、その後1点を追加したところで長岡選手がライト方向へ2点タイムリーヒットを放ち、同点に追いつきました。さらに押せ押せムードの神宮球場に背中を