自宅で同居していた71歳の女性を転倒させ、けがをさせた52歳の男が逮捕されました。女性は搬送先の病院で、死亡が確認されました。無職の佐藤賢也容疑者（52）は3日、群馬・富岡市の自宅で同居する介護士の橋本美也子さん（71）の手を振り払い、転倒させるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。橋本さんは目立った外傷はなかったものの、脳出血をおこして意識不明の状態で倒れていて、病院で死亡が確認されました。佐藤容疑者