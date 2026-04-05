プロ野球・巨人は5日、平山功太選手と支配下契約を結んだことを発表しました。背番号は「69」となり、年俸は420万円(金額は推定)となります。2023年の育成選手ドラフト7位で千葉スカイセイラーズから巨人に入団した平山選手。3年目を迎える22歳の右打ち内野手です。開幕前からアピールを見せ、3月15日の日本ハム戦でオープン戦初出場。ここでは3安打2打点1本塁打の猛アピールを見せます。阿部慎之助監督もこの躍動に「チャンスを与