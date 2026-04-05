岐阜市で5月に開幕する長良川鵜飼を前に、船の汚れを落とす船洗いが始まりました。今回は初めて市民らも参加し、7歳から65歳までの8人が、船頭から洗い方を教わりながら観覧船を綺麗にしました。船洗いは今月21日まで続けられ、5月11日の開幕に備えます。