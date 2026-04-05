イラン革命防衛隊は、アメリカがインフラを攻撃すれば「地獄の門が開く」として、トランプ大統領の要求を拒否する考えを示しました。革命防衛隊の司令官は4日、アメリカがイランのインフラを攻撃すれば「地獄の門が開かれる」と話し、「我々はアメリカやイスラエルが使用する全てのインフラを壊滅させる」として、トランプ大統領が求めるホルムズ海峡の開放を拒否する考えを示しました。また、革命防衛隊は5日、撃墜した戦闘機の乗