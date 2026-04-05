あなたは、スキンケアを「もっと早く始めればよかった」と後悔した経験はありませんか。株式会社ビエスト化粧品が展開するメンズスキンケアブランド「OBRIGADO（オブリガード）」が行った調査によると、エイジングケアを意識し始めた年齢として最多だったのは「40歳以上（42.0％）」である一方、約70.0%が「もっと早く始めればよかった」と後悔していることが明らかになりました。【グラフ】あなたがエイジングケアを意識し始めた