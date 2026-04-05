任期満了に伴う浅口市長選挙が告示され、現職の栗山康彦氏（71）が無投票で5回目の当選を果たしました。 浅口市長選挙で5回目の当選を決めたのは、無所属で現職の栗山康彦氏です。立候補の受け付けは午後5時で締め切られましたが栗山氏以外に届け出はなく無投票となりました。選挙戦で栗山氏は、子育て環境の改善や企業誘致などに引き続き取り組み、安心して住み続けられる地域にしたいなどと訴えていました。浅口市長選挙が無投