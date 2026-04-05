瀬戸内市の国立ハンセン病療養所邑久光明園の敷地内に建つ、特別養護老人ホームで恒例の「さくらまつり」がきょう（5日）開かれました。 【写真を見る】邑久光明園の敷地内にある特別養護老人ホームで「さくらまつり」開催「世代や立場をこえた交流の拠点になれば」【岡山】 今年で開設10年目を迎えるこの施設では、老人ホームの入居者と光明園の入所者、それに地域の人の交流を図ろうと毎年、さくらまつり