名古屋大学で4月5日、入学式が行われ、AI時代を見据えた総長の言葉とともに新入生が新たなスタートを切りました。名古屋大学の入学式には、学部生と大学院生の計約4500人が出席しました。式典では杉山直総長がAIによる時代の変化に触れ、新入生に向けて「AIは失敗しませんが、チャレンジをして失敗することで、AIでは変えられない自分ならではの価値を身につけてもらいたい」などと言葉を贈りました。新入生：「有機化