＜インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞すでにトータル14アンダーでホールアウトしていたパビッド・タンカモルプラサート（タイ）に、1打ビハインドのトータル13アンダーで迎えた最終18番パー5。木下稜介は2.5メートルのバーディパットを決めると、全身の力が抜けたかのようにヒザから崩れ落ち、まるで外したかのような表情を浮かべながら、天を仰いだ。【写真】会