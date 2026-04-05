＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞今季2勝目が目前に迫っていた菅楓華が、16番パー4でまさかのトリプルボギーを喫し、1打差の4位に終わった。【写真】問題のシーン菅の2打目は斜面に阻まれた首位と2打差の5位タイからスタート。3番パー5で15メートル以上のバーディパットを沈め、6番パー4ではグリーン奥からチップインバーディを奪うなど、前半で4つ伸