＜ヤマハレディースオープン葛城最終日◇5日◇葛城ゴルフ倶楽部 山名コース（静岡県）◇6510ヤード・パー72＞昨年のプロテストをトップで合格した注目ルーキー・伊藤愛華のさわやかな笑顔が戻ってきた。プロ4戦目で初めて予選を通過して、36位タイで初賞金57万円を獲得。初日に首位発進したことを考えると、決して納得のいく結果ではなかったが、ゴルフの内容が「これまでと違う」と次につながる4日間になった。【写真】伊藤愛華