＜インターナショナルシリーズ・ジャパン最終日◇5日◇カレドニアンGC（千葉県）◇7126ヤード・パー71＞昨年、このインターナショナルシリーズ（IS）のポイントランクで2位になり、今年からLIVゴルフに主戦場を移した浅地洋佑は、トータル10アンダー・12位タイで“LIV代表”としての戦いを終えた。「欲をいえば、あと3つ、4つ欲しかった」。日本開催の大会で、優勝に5打届かなかった現実を「満足してない。短い距離のパットを外