新潟県の弥彦山山頂に繋がる弥彦山スカイラインで5日、走行していた車が釘を踏んでタイヤがパンクする被害が相次ぎ、周辺は一時通行止めとなりました。警察によりますと5日午前9時過ぎから、弥彦山スカイラインを走っていた車のドライバーから「タイヤに釘のようなものが刺さってパンクした」という内容の通報が相次ぎました。警察は午前11時ごろから弥彦山スカイラインを通行止めにして、道路上を確認。落下物などの異常は