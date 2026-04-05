大阪都構想に関連して、維新の大阪市議団らと市民の意見交換会が大阪市城東区で行われました。 大阪維新の会に所属する城東区選出の市議らが開いたタウンミーティングには、市民約300人が出席しました。 大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置に必要な設置議案をめぐっては、府議会では先月9日に議案を提出していますが、市議会では維新の市議団が慎重な姿勢を示していたことから提出が見送られています