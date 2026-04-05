先月、行われた栃木県那須町の町長選は、わずか1票差で現職が当選しました。敗れた前の町議が異議を申し立て、きょう（5日）、すべての投票用紙の数え直しが行われましたが結果は変わりませんでした。先月22日に投開票が行われた栃木県那須町の町長選をめぐっては、現職・新人あわせて3人が立候補し、現職の平山幸宏氏（64）が5099票、前の町議の小山田典之氏（65）が5098票と、平山氏が小山田氏を1票差で破り、当選しました。この