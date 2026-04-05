5日の新潟県内は雲の隙間から日が差し過ごしやすい一日となりました。桜が満開を迎えた新潟市では、花見を楽しむ人の姿が多く見られました。【氏田陽菜アナウンサー】「新潟市中央区では枝いっぱいに桜が咲き誇っている。今が満開」午前中は曇が多かったものの、次第に高気圧に覆われ晴れ間が広がった県内。新潟市の桜の満開が発表され初めて迎えた日曜日の5日、中央区の県スポーツ公園は多くの花見客でにぎわっていま